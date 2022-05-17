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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

17.05.2022 13:45
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması


***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
19.000.000
Adet
226
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/05/2022
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030815


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BIST En Aktif Hisseler14:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IMASM 38,78 67.113.110 % 9,98  
EUHOL 2,76 25.208.935 % 9,96  
LIDFA 5,54 30.990.892 % 9,92  
ORCAY 19,80 208.330.620 % 9,39  
SERVE 26,90 329.396 % 9,00  
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Riyal 4,1988 4,2199 % 1,70  
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Cumhuriyet 6.200 6.293 121,00  
Tam 6.172 6.331 120,45  
Yarım 2.983 3.063 58,26  
Çeyrek 1.496 1.531 29,14  
Gümüş.Ons 21,72 21,74 0,11  
Gümüş Gr. 11,10 11,11 0,30  
B. Petrol 115 115 0,98  
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