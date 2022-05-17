***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
17.05.2022 13:45
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
19.000.000
Adet
226
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/05/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030815
BIST
14:052.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 11,92
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
14:0515,8343
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,2932
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
14:0516,7390
En Yüksek
|Değişim
|: 3,07%
|| 0,4988
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7390
En Düşük
16,2212
14:05928,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 17,04
|Açılış
|: 928,04
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler14:05
|IMASM
|38,78
|67.113.110
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.208.935
|% 9,96
|
|LIDFA
|5,54
|30.990.892
|% 9,92
|
|ORCAY
|19,80
|208.330.620
|% 9,39
|
|SERVE
|26,90
|329.396
|% 9,00
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|3.886.177
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|SANKO
|12,64
|21.246.203
|% -8,47
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|THYAO
|42,86
|2.237.280.930
|% 0,33
|
|SISE
|19,73
|1.548.518.629
|% 2,23
|
|KRDMD
|14,92
|951.356.347
|% 0,07
|
|EREGL
|32,06
|886.751.030
|% 1,20
|
|AKBNK
|7,89
|800.607.744
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,65
|519.586.782
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,34
|707.704.483
|% 0,00
|
|SISE
|19,73
|1.548.518.629
|% 2,23
|
|SKBNK
|1,12
|78.404.121
|% -0,88
|
|GLYHO
|3,26
|208.932.154
|% 3,82
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8118
|15,8343
|% 1,89
|
|Euro
|16,6928
|16,7390
|% 3,07
|
|Sterlin
|19,6366
|19,7351
|% 2,90
|
|Frank
|15,8090
|15,9043
|% 2,38
|
|Riyal
|4,1988
|4,2199
|% 1,70
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|2,88
|
|Altın Gr.
|932
|932
|21,18
|
|Cumhuriyet
|6.200
|6.293
|121,00
|
|Tam
|6.172
|6.331
|120,45
|
|Yarım
|2.983
|3.063
|58,26
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|29,14
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,98
|
Seans Raporu
14:05
daha fazla
-
14:20XU100
Endeks 2, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 57 üstünde . İşlem hacmi 18, 751.00 milyon TL de
-
14:20EUHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 409, 984 adet işlem
-
14:19IZINV
Yüzde 4.24 oranında artışla 19.69 lira fiyatla işlem gören hissede 604, 811 adet işlem
-
14:18KRSTL
Yüzde 7.02 oranında artışla 6.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 842, 085 adet işlem
-
14:17TUKAS
Yüzde 4.03 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 921, 378 adet işlem