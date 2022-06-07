***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması









***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []TürkçeVarantların/Sertifikaların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi14/02/2022Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin UnvanıAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İşlem Göreceği PazarYapılandırılmış Ürünler ve Fon PazarıNominal Değer (TL)19.000.000Adet242İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih08/06/2022Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035253BIST