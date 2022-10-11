***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
11.10.2022 14:37
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
19.000.000
Adet
242
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/10/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070730
BIST
14:293.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 7,91
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:2918,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:2918,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0687
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:29997,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 997,65
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ERCB
|46,72
|48.042.437
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.002.247
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.069.745
|% 9,84
|
|ESCAR
|51,85
|11.474.558
|% 9,81
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.881.157
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.401.139
|% -9,94
|
|MARTI
|4,10
|69.758.303
|% -8,89
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,10
|2.709.525.303
|% -0,06
|
|PETKM
|15,06
|2.031.160.506
|% 3,43
|
|SASA
|86,40
|2.027.132.766
|% 0,76
|
|ASELS
|32,52
|1.322.859.270
|% -0,79
|
|EKGYO
|4,35
|1.195.708.133
|% 0,69
|
|EKGYO
|4,35
|1.195.708.133
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|247.118.932
|% 1,75
|
|PETKM
|15,06
|2.031.160.506
|% 3,43
|
|AKFGY
|4,12
|432.166.427
|% 8,14
|
|ODAS
|7,90
|818.857.890
|% 4,91
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5766
|18,5873
|% 0,06
|
|Euro
|18,0850
|18,0981
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,5523
|20,6554
|% 0,35
|
|Frank
|18,5875
|18,6995
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9315
|4,9562
|% 0,06
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|0,39
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.770
|-43,00
|
|Tam
|6.711
|6.761
|-20,00
|
|Yarım
|3.270
|3.306
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,40
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,15
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|-1,83
|