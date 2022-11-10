***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
10.11.2022 14:40
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
2
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/11/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079188
BIST
14:354.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 68,60
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
14:3518,5954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 18,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
14:3518,4929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,1331
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
14:351.021,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,20
|Açılış
|: 1.021,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler14:33
|ERCB
|114,40
|63.750.372
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|INVEO
|30,18
|242.528.352
|% 9,99
|
|MIATK
|98,10
|69.761.013
|% 9,98
|
|SNGYO
|4,70
|13.548.573
|% -9,96
|
|GOLTS
|120,70
|133.137.857
|% -8,84
|
|ARASE
|179,30
|183.185.233
|% -8,52
|
|KLMSN
|16,84
|75.216.899
|% -8,48
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|THYAO
|111,80
|4.770.082.059
|% 0,54
|
|TCELL
|32,30
|2.590.698.782
|% 0,50
|
|EREGL
|34,64
|2.161.711.477
|% -0,23
|
|ODAS
|9,83
|2.156.912.199
|% 0,41
|
|ASELS
|38,14
|2.041.517.537
|% 1,06
|
|EKGYO
|5,20
|1.769.674.732
|% 2,77
|
|ODAS
|9,83
|2.156.912.199
|% 0,41
|
|PETKM
|14,47
|1.984.738.861
|% 2,33
|
|TTKOM
|14,72
|1.925.971.568
|% 6,05
|
|YKBNK
|9,58
|1.243.849.524
|% 3,34
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5846
|18,5892
|% 0,01
|
|Euro
|18,4822
|18,5016
|% -0,67
|
|Sterlin
|21,1206
|21,2265
|% 0,49
|
|Frank
|18,7245
|18,8373
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9326
|4,9573
|% 0,16
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,98
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.777
|6.879
|-17,00
|
|Tam
|6.813
|6.862
|2,00
|
|Yarım
|3.320
|3.355
|1,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.677
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,09
|
|B. Petrol
|92,10
|92,10
|-0,55
|
Seans Raporu
14:33
daha fazla
-
14:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 63, 46 artarak (% 1.33 ) 4, 822
-
14:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TCELL, EREGL
-
14:48XU100
Endeks 4, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 54 üstünde . İşlem hacmi 53, 075.00 milyon TL de
-
14:48UNLU
Yüzde 5.07 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 080, 945 adet işlem
-
14:47GLCVY
Yüzde 4.88 oranında artışla 21.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 850, 729 adet işlem