***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
06.12.2022 15:41
.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
14/02/2022
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
15.500.000
Adet
276
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
07/12/2022
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084813
BIST
15:464.984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 25,84
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
15:4618,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
15:4619,6189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0701
|Açılış
|: 19,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
15:461.066,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 7,25
|Açılış
|: 1.066,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,06
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler15:46
|BARMA
|122,10
|32.273.838
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|86.636.096
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|315.066.213
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|393.967.150
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.158.377.598
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|11.369.224
|% -9,91
|
|ROYAL
|6,88
|1.367.385
|% -8,75
|
|KRDMD
|17,03
|10.581.631.539
|% 4,93
|
|THYAO
|135,20
|7.173.379.158
|% -2,45
|
|EREGL
|42,50
|5.464.229.154
|% 0,14
|
|SISE
|40,22
|4.024.168.699
|% 4,09
|
|AKBNK
|16,28
|3.473.020.043
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,03
|10.581.631.539
|% 4,93
|
|EKGYO
|7,39
|2.400.427.864
|% 1,65
|
|ADESE
|1,84
|426.154.015
|% -0,54
|
|AKBNK
|16,28
|3.473.020.043
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,27
|1.948.920.267
|% 1,18
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6371
|% -0,01
|
|Euro
|19,5992
|19,6189
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,7329
|22,8469
|% 0,47
|
|Frank
|19,7671
|19,8862
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% -0,10
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|12,34
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.067
|7,79
|
|Cumhuriyet
|7.140
|7.248
|-39,00
|
|Tam
|7.176
|7.224
|56,00
|
|Yarım
|3.475
|3.532
|27,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,55
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,22
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-1,15
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:01XU100
Endeks 4, 984 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 85, 229.00 milyon TL de
-
15:59DYOBY
Yüzde 7.60 oranında artışla 28.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 675 adet işlem
-
15:58ACSEL
Yüzde 6.23 oranında artışla 85.20 lira fiyatla işlem gören hissede 827, 860 adet işlem
-
15:57EMKEL
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 319, 720 adet işlem
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, GUBRF, THYAO