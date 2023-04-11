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***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

11.04.2023 15:54
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması


***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
15/03/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
296
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/04/2023
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136352


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MARKA 21,80 7.225.675 % 9,93  
RTALB 8,78 30.275.576 % 9,89  
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Tam 8.527 8.581 2,00  
Yarım 4.164 4.199 1,00  
Çeyrek 2.082 2.100 1,00  
Gümüş.Ons 24,90 24,92 0,04  
Gümüş Gr. 15,46 15,48 0,05  
B. Petrol 84,06 84,06 -0,12  
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