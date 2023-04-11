***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
11.04.2023 15:54
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
15/03/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
296
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/04/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136352
BIST
15:595.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,22
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
15:5919,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
15:5921,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1332
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
15:591.239,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.239,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler15:59
|AGESA
|29,64
|47.035.853
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|7.225.675
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|30.275.576
|% 9,89
|
|PRDGS
|7,12
|144.529.118
|% 9,88
|
|AVHOL
|17,13
|114.577.986
|% -9,27
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|LIDER
|125,50
|109.472.322
|% -7,04
|
|ONCSM
|119,10
|143.771.292
|% -6,88
|
|HEDEF
|24,48
|75.301.058
|% -6,78
|
|GESAN
|84,15
|3.555.019.157
|% 2,94
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|OYAKC
|35,26
|2.242.434.375
|% 2,50
|
|ASTOR
|55,60
|1.932.364.719
|% -2,03
|
|EKGYO
|7,30
|1.739.710.460
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,30
|1.739.710.460
|% 0,14
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,12
|1.127.888.074
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,19
|503.507.594
|% 6,35
|
|ALBRK
|2,97
|225.324.880
|% 3,85
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2740
|19,3010
|% 0,17
|
|Euro
|21,0500
|21,0634
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,9047
|24,0246
|% 0,46
|
|Frank
|21,2252
|21,3530
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1254
|5,1512
|% 0,08
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,22
|
|Cumhuriyet
|8.477
|8.605
|27,00
|
|Tam
|8.527
|8.581
|2,00
|
|Yarım
|4.164
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|0,05
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|