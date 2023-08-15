***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
15.08.2023 12:30
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
15/03/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
20.000.000
Adet
316
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/08/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185544
BIST
'
14:537.681
En Düşük
|Değişim
|: -0,73%
|| -56,59
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.769
14:5327,0604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 27,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0103
14:5329,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1313
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6351
En Düşük
29,4400
14:531.656,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.656,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.654,38
BIST En Aktif Hisseler14:51
|BARMA
|19,91
|22.884.793
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|131.040.605
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|25.227.433
|% 10,00
|
|TETMT
|1.191,60
|8.418.740
|% 10,00
|
|EUYO
|15,95
|3.425.348
|% 10,00
|
|PARSN
|104,50
|464.358.084
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|516.768.683
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.079.311.704
|% -9,76
|
|QNBFB
|71,20
|712.841
|% -8,37
|
|ULUFA
|9,01
|106.627.699
|% -7,30
|
|ASTOR
|143,20
|8.096.309.854
|% 2,29
|
|THYAO
|260,70
|6.251.990.176
|% -0,27
|
|KRDMD
|25,48
|3.117.829.575
|% 1,51
|
|EREGL
|41,98
|2.837.224.355
|% -1,36
|
|TUPRS
|113,50
|2.465.672.850
|% -1,30
|
|ZOREN
|4,86
|2.336.408.483
|% 7,28
|
|ADESE
|2,22
|1.079.311.704
|% -9,76
|
|SKBNK
|3,97
|756.348.978
|% -1,73
|
|YKBNK
|15,85
|2.064.803.206
|% 0,06
|
|KRDMD
|25,48
|3.117.829.575
|% 1,51
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0523
|27,0577
|% 0,19
|
|Euro
|29,5733
|29,5896
|% 0,39
|
|Sterlin
|34,2705
|34,4424
|% 0,35
|
|Frank
|30,7304
|30,9155
|% 0,34
|
|Riyal
|7,1924
|7,2285
|% 0,22
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,49
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|11.328
|11.499
|-14,00
|
|Tam
|11.101
|11.168
|-38,00
|
|Yarım
|5.568
|5.610
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.805
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,50
|19,52
|-0,11
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|-0,63
|
Seans Raporu
14:51
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15:06KTLEV
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 49.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 031 adet işlem
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15:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 67 kaybederek (% -0.87 ) 6, 815