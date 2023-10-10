***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
10.10.2023 13:04
***AKMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Varantların veya Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Varantların/Sertifikaların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
15/03/2023
Varantları/Sertifikaları İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Adet
306
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
11/10/2023
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203771
BIST
'
13:298.383
En Düşük
|Değişim
|: 2,32%
|| 189,98
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
13:2927,7292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0604
|Açılış
|: 27,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
13:2929,4227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1384
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
13:291.655,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.655,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler13:27
|MRSHL
|1.018,80
|187.925.123
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|370.945.284
|% 10,00
|
|KONYA
|7.095,00
|485.671.402
|% 10,00
|
|TARKM
|679,80
|108.438.297
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.228.255.275
|% 9,99
|
|SUMAS
|220,00
|374.650
|% -4,31
|
|SUNTK
|71,85
|32.605.799
|% -2,77
|
|YKSLN
|15,30
|47.267.733
|% -2,67
|
|AGESA
|72,30
|22.537.747
|% -2,63
|
|REEDR
|22,96
|347.669.137
|% -1,80
|
|THYAO
|231,80
|3.090.415.744
|% 2,02
|
|YKBNK
|19,25
|2.361.757.577
|% 3,94
|
|ZOREN
|6,50
|2.341.451.406
|% 5,69
|
|TUPRS
|149,20
|2.302.727.947
|% 0,88
|
|ODAS
|13,66
|2.040.806.463
|% 9,72
|
|ZOREN
|6,50
|2.341.451.406
|% 5,69
|
|KATMR
|3,20
|707.851.239
|% -0,62
|
|SKBNK
|7,60
|1.509.822.945
|% 9,35
|
|ODAS
|13,66
|2.040.806.463
|% 9,72
|
|EKGYO
|8,33
|1.100.477.026
|% 1,71
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7247
|27,7303
|% 0,22
|
|Euro
|29,4054
|29,4147
|% 0,45
|
|Sterlin
|33,9045
|34,0745
|% 0,36
|
|Frank
|30,5069
|30,6907
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3719
|7,4089
|% 0,16
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,47
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|11.472
|11.645
|100,00
|
|Tam
|11.232
|11.319
|-13,00
|
|Yarım
|5.633
|5.677
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.808
|2.838
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|19,37
|19,40
|-0,10
|
|B. Petrol
|88,00
|88,00
|-0,15
|