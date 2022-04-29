***AKMEN* *DFKTR* *HALKB* *AKTIF* *HLVKS* *GARAN* *QNBFB* *DENIZ* *ISMEN* *DEVA* *NURVK* *TRMNK* *ERGLI* *ZKBVK* *OSMEN* *KTKVK* *YKBNK*** MERKEZİ KAYIT
29.04.2022 17:20
***AKMEN******DFKTR******HALKB******AKTIF******HLVKS******GARAN******QNBFB******DENIZ******ISMEN******DEVA******NURVK******TRMNK******ERGLI******ZKBVK******OSMEN******KTKVK******YKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, DENIZ, DEVA, DFKTR, ERGLI, GARAN, HLVKS, ISMEN, KTKVK, NURVK, OSMEN, QNBFB, HALKB, TRMNK, YKBNK, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKY142217 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 29/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DM1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 29/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DN9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 29/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DO7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 29/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DP4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 29/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32016 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32024 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/04/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM32032 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/04/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42238 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42238 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/04/2022 İtfa
DEVA HOLDİNG A.Ş. DEVA TRSDEVA42219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
DORUK FAKTORİNG A.Ş. DFKTR TRFDFKT42216 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT42228 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN42218 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42227 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42227 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07U85 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/04/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07U93 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42288 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42288 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA42217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2022 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA42217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK42211 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK42254 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK52212 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK62229 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRSTERA42213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/04/2022 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRSTERA42213 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42210 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK42210 FİNANSMAN BONOSU 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBKE2219 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVR TRDZKBV42219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2022 İtfa
ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVR TRDZKBV42219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025689
BIST