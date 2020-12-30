***AKMEN* *DNYGZ* *ATLFA* *SEKFK* *AKTIF* *VAKVK* *DENIZ* *EKTVK* *TEBCE* *GPO* *APY* *YKBNK* *INFO* *ZOREN* *UNP* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(
30.12.2020 17:18
***AKMEN******DNYGZ******ATLFA******SEKFK******AKTIF******VAKVK******DENIZ******EKTVK******TEBCE******GPO******APY******YKBNK******INFO******ZOREN******UNP******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, APY, ATAGY, ATLFA, DENIZ, DNYGZ, EKTVK, GPO, INFO, SEKFK, TEBCE, UNP, VAKVK, YKBNK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2EA2010 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30.12.2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BE2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30.12.2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BG7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30.12.2020 İtfa
ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYA2014 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfa
ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYA2014 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92126 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32171 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA20A0 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfa
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
DÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30.12.2020 Taksitli İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2029 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2037 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2045 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfa
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2052 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK32115 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
TEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTFE2115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2048 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2048 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2055 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2055 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2051 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92115 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895708
BIST