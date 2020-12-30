***AKMEN* *DNYGZ* *ATLFA* *SEKFK* *AKTIF* *VAKVK* *DENIZ* *EKTVK* *TEBCE* *GPO* *APY* *YKBNK* *INFO* *ZOREN* *UNP* *ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.(









***AKMEN******DNYGZ******ATLFA******SEKFK******AKTIF******VAKVK******DENIZ******EKTVK******TEBCE******GPO******APY******YKBNK******INFO******ZOREN******UNP******ATAGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, APY, ATAGY, ATLFA, DENIZ, DNYGZ, EKTVK, GPO, INFO, SEKFK, TEBCE, UNP, VAKVK, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAK2EA2010 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30.12.2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BE2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30.12.2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BG7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 30.12.2020 İtfaATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. APY TRYATAM00010 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYA2014 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfaATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ATAGY TRFATAYA2014 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK92126 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32171 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKA20A0 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfaDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDÜNYA GÖZ HASTANESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DNYGZ TRFDGOZ71915 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30.12.2020 Taksitli İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2113 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00266 SERBEST ŞEMSİYE FON 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRYISMD00274 SERBEST ŞEMSİYE FON 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2029 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2037 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2045 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfaİNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. INFO TRFINFMA2052 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK32115 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTEB FİNANSMAN A.Ş. TEBCE TRSTBTFE2115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. UNP TRYDUUM00028 DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FONU 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2048 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2048 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2055 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKA2055 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBKA2051 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN92115 FİNANSMAN BONOSU 30.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895708BIST