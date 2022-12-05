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***AKMEN* *DZYMK* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

05.12.2022 17:58
***AKMEN* *DZYMK* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B

İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD12344 702.000.000 05.12.2022 10.01.2023 07.12.2022
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY32318 350.000.000 02.12.2022 01.03.2023 07.12.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM52324 410.600.000 05.12.2022 05.05.2023 07.12.2022


İlgili Şirketler [ISMEN, DZYMK, AKMEN]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084472


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BALAT 14,52 1.541.980 % 10,00  
GLCVY 31,68 106.293.221 % 10,00  
ALFAS 221,40 314.232.891 % 9,99  
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Riyal 4,9431 4,9679 % 0,01  
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Cumhuriyet 7.178 7.287 -5,00  
Tam 7.146 7.211 -63,00  
Yarım 3.466 3.525 -31,00  
Çeyrek 1.738 1.762 -16,00  
Gümüş.Ons 22,34 22,37 -0,78  
Gümüş Gr. 13,42 13,44 -0,43  
B. Petrol 86,69 86,69 1,12  
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