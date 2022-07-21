***AKMEN* *GARAN* *BRKT* *KARSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri









***AKMEN******GARAN******BRKT******KARSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, BRKT, GARAN, KARSNMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01EB2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 21/07/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRPGRAN72214 İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 21/07/2022 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRPGRAN72214 İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 21/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/07/2022 İtfaKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/07/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047157BIST