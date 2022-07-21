Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *GARAN* *BRKT* *KARSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri

21.07.2022 14:15
***AKMEN* *GARAN* *BRKT* *KARSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant


***AKMEN******GARAN******BRKT******KARSN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, BRKT, GARAN, KARSN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01EB2 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 21/07/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT32310 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 21/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRPGRAN72214 İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 21/07/2022 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRPGRAN72214 İPOTEK TEMİNATLI MENKUL KIYMET 21/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/07/2022 İtfa
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KARSN TRSKRSN72311 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 21/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047157


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:512.538
Değişim :  1,05% |  26,48
Açılış :  2.524  
Önceki Kapanış :  2.511  
En Yüksek
2.543 En Düşük
2.524
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 35.801.648 % 10,00  
SANEL 12,46 5.485.307 % 9,97  
BUCIM 2,67 148.721.903 % 9,88  
MMCAS 2,85 146.036 % 9,62  
SUMAS 69,00 192.777 % 9,09  
daha fazla
15:49 Alış Satış %  
Dolar 17,7187 17,7300 % 0,11  
Euro 18,0583 18,0705 % -0,34  
Sterlin 21,1240 21,2299 % -0,38  
Frank 18,2731 18,3832 % 0,08  
Riyal 4,7008 4,7244 % -0,01  
daha fazla
15:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 5,72  
Altın Gr. 983 984 4,60  
Cumhuriyet 6.620 6.720 21,00  
Tam 6.629 6.699 -63,00  
Yarım 3.230 3.278 -30,00  
Çeyrek 1.620 1.639 -15,00  
Gümüş.Ons 18,78 18,81 -0,06  
Gümüş Gr. 10,72 10,73 -0,03  
B. Petrol 104 104 -0,34  
Seans Raporu 15:49
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru