AKMEN* *HALKB* *AKTIF* *TEBNK* *VAKVK* *QNBFB* *ISMEN* *TRMNK* *ALNUS* *OSMEN* *BRKT* *KTKVK* *DENFA* *YKBNK* *TMKS* *VAKBN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU

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29.07.2022 17:37
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DENİZ FAKTORİNG A.Ş. DENFA TRFDZFK72210 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08G09 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/07/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08G41 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 29/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72277 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72277 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK72218 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
QNB FİNANSBANK A.Ş. QNBFB TRFFNBK72210 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK72210 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72239 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72247 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş. TMKS TRPTMKV72210 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 29/07/2022 İtfa
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TRMNK TRSTERAE2317 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKBN TRFVKFB72239 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK72237 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 29/07/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK72225 FİNANSMAN BONOSU 29/07/2022 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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