***AKMEN* *HALKB* *ATLFA* *AKTIF* *FBBNK* *GPO* *KTKVK* *BRKVY* *YKBNK* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******HALKB******ATLFA******AKTIF******FBBNK******GPO******KTKVK******BRKVY******YKBNK******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, ATLFA, BRKVY, FBBNK, GPO, KTKVK, NURVK, HALKB, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/07/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM72017 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 İtfaATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK72037 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA72021 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 İtfaAZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 01/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2020 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA72016 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2020 İtfaNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA72016 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72064 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 01/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853771BIST