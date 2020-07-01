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***AKMEN* *HALKB* *ATLFA* *AKTIF* *FBBNK* *GPO* *KTKVK* *BRKVY* *YKBNK* *NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant

01.07.2020 17:38
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******HALKB******ATLFA******AKTIF******FBBNK******GPO******KTKVK******BRKVY******YKBNK******NURVK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, ATLFA, BRKVY, FBBNK, GPO, KTKVK, NURVK, HALKB, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRSAKYB72013 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 01/07/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM72017 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 İtfa
ATILIM FAKTORİNG A.Ş. ATLFA TRFATFK72037 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
FİBABANKA A.Ş. FBBNK TRFFIBA72021 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 İtfa
AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GPO TRMGLAWWWWW2 HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU 01/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2020 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK72012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA72016 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2020 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKA72016 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 01/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72064 FİNANSMAN BONOSU 01/07/2020 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62914 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 01/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853771


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 3,63 13.672.551 % 10,00  
AYEN 6,06 113.206.881 % 9,98  
KENT 565,10 13.744.155 % 9,98  
CMBTN 66,20 16.394.018 % 9,97  
AKMGY 39,92 4.656.009 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5046 8,5473 % 0,36  
Frank 7,2214 7,2649 % 0,22  
Riyal 1,8220 1,8312 % 0,01  
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Altın Gr. 389 389 -3,61  
Cumhuriyet 2.519 2.540 -16,70  
Tam 2.593 2.607 -17,10  
Yarım 1.260 1.275 -8,40  
Çeyrek 630 638 -4,20  
Gümüş.Ons 17,93 17,95 -0,26  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,06  
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