***AKMEN* *HALKB* *GARAN* *BRKT* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
09.07.2020 17:39
***AKMEN******HALKB******GARAN******BRKT******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, BRKT, GARAN, ORFIN, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AI5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A84 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A84 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRFORFN72010 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72023 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858311
BIST
18:05115.794
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -2.918,92
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
115.634
18:056,8660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
18:057,7654
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0098
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7512
18:05397,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,61
|Açılış
|: 397,30
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
396,42
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|38.769.511
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|13.211.883
|% 9,99
|
|BERA
|5,29
|98.075.582
|% 9,98
|
|BFREN
|342,60
|36.330.352
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|108.999.766
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,93
|12.027.327
|% -10,00
|
|TRCAS
|3,61
|80.050.021
|% -9,98
|
|GEREL
|5,33
|48.766.498
|% -9,97
|
|SNPAM
|8,67
|6.062.606
|% -9,97
|
|TURGG
|61,05
|12.379.696
|% -9,96
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|THYAO
|11,55
|1.803.140.151
|% 2,12
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|GARAN
|7,91
|1.310.475.607
|% -3,06
|
|EKGYO
|2,16
|1.432.368.399
|% -5,26
|
|SISE
|6,38
|3.881.902.915
|% 0,16
|
|ODAS
|2,63
|1.167.550.110
|% -2,95
|
|TRKCM
|4,63
|1.471.009.837
|% 7,42
|
|KRDMD
|3,09
|905.121.346
|% -5,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6327
|8,6760
|% 0,11
|
|Frank
|7,2713
|7,3151
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8241
|1,8333
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-8,04
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.602
|-3,40
|
|Tam
|2.655
|2.670
|-3,50
|
|Yarım
|1.290
|1.306
|-1,80
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,10
|4,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,92
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59AVGYO
Yüzde -8.46 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 620, 431 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAA, EKGYO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1235, 44 kaybederek (% -1.13 ) 108, 341
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, EGCYH, EGCEY, CIMSA, EGCYO
-
17:58
KENT, BJKAS, DMSAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında