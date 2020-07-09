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***AKMEN* *HALKB* *GARAN* *BRKT* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

09.07.2020 17:39
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******HALKB******GARAN******BRKT******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, BRKT, GARAN, ORFIN, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AI5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A84 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A84 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRFORFN72010 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72023 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2020 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858311


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 34,10 38.769.511 % 10,00  
GLRYH 13,32 13.211.883 % 9,99  
BERA 5,29 98.075.582 % 9,98  
BFREN 342,60 36.330.352 % 9,98  
LKMNH 9,60 108.999.766 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6327 8,6760 % 0,11  
Frank 7,2713 7,3151 % -0,10  
Riyal 1,8241 1,8333 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.801 1.801 -8,04  
Altın Gr. 397 397 -1,59  
Cumhuriyet 2.580 2.602 -3,40  
Tam 2.655 2.670 -3,50  
Yarım 1.290 1.306 -1,80  
Çeyrek 645 654 -0,80  
Gümüş.Ons 18,61 18,64 -0,10  
Gümüş Gr. 4,10 4,11 -0,02  
B. Petrol 42,38 42,38 -0,92  
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