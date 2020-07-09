***AKMEN* *HALKB* *GARAN* *BRKT* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKMEN******HALKB******GARAN******BRKT******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, BRKT, GARAN, ORFIN, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AI5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT72019 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 09/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A84 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01A84 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 09/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRFORFN72010 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL72023 FİNANSMAN BONOSU 09/07/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858311BIST