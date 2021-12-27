***AKMEN* *HALKB* *GEDIK* *GAPIN* *OYYAT* *SEKFA* *EKTVK* *ARNFK* *NURVK* *CLDNM* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
27.12.2021 17:24
SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CLDNM TRFCLKD62218 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CLDNM TRSCLKD62310 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ÇALIK DENİM TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CLDNM TRSCLKD62419 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2147 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2162 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2021 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2162 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. GAPIN TRFGAPI62210 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. GAPIN TRSGAPI62320 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. GAPIN TRSGAPI62411 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM12212 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22211 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKME2212 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA2120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2021 İtfa
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. NURVK TRDNVKAA2120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OYYAT TRFOYMDA2111 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2021 İtfa
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFHA2142 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2021 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL22242 FİNANSMAN BONOSU 27/12/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986418
BIST