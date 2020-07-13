***AKMEN* *HALKB* *GRFIN* *ALNTF* *TEBNK* *USAK* *GARAN* *ODEA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
13.07.2020 17:33
***AKMEN******HALKB******GRFIN******ALNTF******TEBNK******USAK******GARAN******ODEA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, GARAN, GRFIN, ODEA, TEBNK, HALKB, USAK, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AL9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/07/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72087 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AC8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/07/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AC8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92015 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. GRFIN TRFGRFK72012 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA72069 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 İtfa
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA72093 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
UŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/07/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859504
BIST