***AKMEN* *HALKB* *GRFIN* *ALNTF* *TEBNK* *USAK* *GARAN* *ODEA* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******HALKB******GRFIN******ALNTF******TEBNK******USAK******GARAN******ODEA******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, GARAN, GRFIN, ODEA, TEBNK, HALKB, USAK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AL9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/07/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF72087 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AC8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/07/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN01AC8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 13/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN92015 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. GRFIN TRFGRFK72012 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12123 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA72069 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 İtfaODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA72093 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRFTHAL12110 FİNANSMAN BONOSU 13/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeUŞAK SERAMİK SANAYİ A.Ş. USAK TRSUSAKK2119 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 13/07/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859504BIST