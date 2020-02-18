***AKMEN* *HALKB* *OSMEN* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKMEN******HALKB******OSMEN******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, GARAN, OSMEN, HALKBMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017X5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017F6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017F6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22020 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22038 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2020 İtfaOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01858 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfaTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819879BIST