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***AKMEN* *HALKB* *OSMEN* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

18.02.2020 16:23
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******HALKB******OSMEN******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, GARAN, OSMEN, HALKB

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017X5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017F6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017F6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22020 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22038 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2020 İtfa
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01858 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819879


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 6,50 488.174.861 % 16,28  
MNDRS 1,85 198.880.691 % 11,45  
HALKS 2,75 140.742 % 10,00  
OSMEN 8,78 104.328 % 9,75  
BOSSA 11,63 60.771.286 % 9,72  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8887 7,9283 % 0,67  
Frank 6,1563 6,1934 % 0,31  
Riyal 1,6136 1,6217 % 0,41  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.591 1.591 10,25  
Altın Gr. 310 310 2,73  
Cumhuriyet 2.053 2.084 16,00  
Tam 2.044 2.095 15,48  
Yarım 988 1.014 7,48  
Çeyrek 496 507 3,75  
Gümüş.Ons 17,95 17,99 0,20  
Gümüş Gr. 3,50 3,50 0,05  
B. Petrol 56,49 56,49 -1,18  
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