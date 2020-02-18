***AKMEN* *HALKB* *OSMEN* *GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
18.02.2020 16:23
***AKMEN******HALKB******OSMEN******GARAN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, GARAN, OSMEN, HALKB
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017X5 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017F6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017F6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22020 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN22038 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2020 İtfa
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TR0OSMK01858 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 İtfa
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. THLBN TRSTHALE2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819879
BIST
16:31119.315
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -1.477,02
|Açılış
|: 120.451
|
|Önceki Kapanış
|: 120.792
|
120.451
En Düşük
119.145
16:316,0716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0258
|Açılış
|: 6,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0490
|
6,0735
En Düşük
6,0411
16:316,5555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5550
|
6,5772
En Düşük
6,5466
16:31310,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 2,73
|Açılış
|: 310,09
|
|Önceki Kapanış
|: 307,35
|
310,30
En Düşük
307,15
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|6,50
|488.174.861
|% 16,28
|
|MNDRS
|1,85
|198.880.691
|% 11,45
|
|HALKS
|2,75
|140.742
|% 10,00
|
|OSMEN
|8,78
|104.328
|% 9,75
|
|BOSSA
|11,63
|60.771.286
|% 9,72
|
|RAYSG
|4,25
|8.509.750
|% -9,57
|
|HUBVC
|36,18
|96.105.151
|% -8,59
|
|EDIP
|2,30
|19.480.789
|% -8,37
|
|ISBIR
|551,10
|70.683
|% -8,13
|
|YKGYO
|3,35
|268.104.268
|% -7,46
|
|GSRAY
|3,52
|1.462.781.894
|% 2,03
|
|THYAO
|14,88
|1.401.023.973
|% -2,68
|
|ASELS
|28,88
|1.118.907.782
|% -0,21
|
|GUSGR
|2,82
|589.750.927
|% -1,74
|
|ODAS
|2,27
|535.301.365
|% -3,81
|
|GSRAY
|3,52
|1.462.781.894
|% 2,03
|
|ODAS
|2,27
|535.301.365
|% -3,81
|
|GUSGR
|2,82
|589.750.927
|% -1,74
|
|ISGYO
|1,94
|366.846.426
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,65
|292.401.878
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8887
|7,9283
|% 0,67
|
|Frank
|6,1563
|6,1934
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6136
|1,6217
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.591
|1.591
|10,25
|
|Altın Gr.
|310
|310
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.053
|2.084
|16,00
|
|Tam
|2.044
|2.095
|15,48
|
|Yarım
|988
|1.014
|7,48
|
|Çeyrek
|496
|507
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|17,95
|17,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|56,49
|56,49
|-1,18
|