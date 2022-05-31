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***AKMEN* *HLVKS* *AKTIF* *BRKT* *ISMEN* *GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

31.05.2022 17:34
***AKMEN* *HLVKS* *AKTIF* *BRKT* *ISMEN* *GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fo


***AKMEN******HLVKS******AKTIF******BRKT******ISMEN******GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, BRKT, GARFA, HLVKS, ISMEN

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAV1252215 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/05/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33006 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/05/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33014 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/05/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/05/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA52239 FİNANSMAN BONOSU 31/05/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/05/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD082W6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/05/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD082X4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/05/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033605


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PENTA 496,60 84.161.064 % 9,99  
ULUUN 15,65 235.881.343 % 9,98  
OZRDN 12,91 2.388.752 % 9,97  
MZHLD 80,55 18.433.378 % 9,97  
AKSEN 23,22 454.906.969 % 9,94  
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Cumhuriyet 6.491 6.589 14,00  
Tam 6.457 6.620 17,66  
Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
Gümüş.Ons 21,86 21,91 0,33  
Gümüş Gr. 11,52 11,54 0,16  
B. Petrol 117 117 1,47  
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