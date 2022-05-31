***AKMEN* *HLVKS* *AKTIF* *BRKT* *ISMEN* *GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı









***AKMEN******HLVKS******AKTIF******BRKT******ISMEN******GARFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, AKMEN, BRKT, GARFA, HLVKS, ISMENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAV1252215 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 31/05/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33006 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/05/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM33014 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/05/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/05/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52235 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA52239 FİNANSMAN BONOSU 31/05/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/05/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD082W6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/05/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD082X4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/05/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033605BIST