***AKMEN* *INALR* *ISGYO* *OPET* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme
18.02.2021 17:02
***AKMEN******INALR******ISGYO******OPET******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, INALR, ISGYO, OPET
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22170 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2021 İtfa
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22170 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BP8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2021 İtfa
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY22119 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2021 İtfa
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/02/2021 İtfa
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910831
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:057,0053
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0393
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4676
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05398,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,79
|Açılış
|: 398,32
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.485.820
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0031
|7,0067
|% 0,58
|
|Euro
|8,4625
|8,4677
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,7205
|9,7693
|% 0,99
|
|Frank
|7,7581
|7,8049
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8588
|1,8681
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-2,84
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,74
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
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17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
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17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
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17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem