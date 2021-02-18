***AKMEN* *INALR* *ISGYO* *OPET* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***AKMEN******INALR******ISGYO******OPET******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, INALR, ISGYO, OPETMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22170 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2021 İtfaAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22170 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BP8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/02/2021 İtfaİNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRSINAL22212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRFISGY22119 FİNANSMAN BONOSU 18/02/2021 İtfaOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/02/2021 İtfaOPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910831BIST