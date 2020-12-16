***AKMEN******ISATR******NRBNK******DZGYO******HLVKS******FBBNK******YDATH******DENIZ******EKTVK******ODEA******AKBNK******YKFKT******KORTS******NRHOL******BRKT******TFNVK******BRKVY******YKBNK******SKYMD******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, BRKT, BRKVY, DENIZ, DZGYO, EKTVK, FBBNK, HLVKS, ISATR, KORTS, NRBNK, NRHOL, ODEA, SKYMD, TFNVK, YDATH, YKBNK, YKFKT, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK12171 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BB8 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 16.12.2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTA2012 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32114 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYOA2017 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2048 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKSA2048 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeFİBABANKA A.Ş. FBBNK TRSFIBA10016 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKAA2029 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ISATR TRSTISB62911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFASA2010 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaİSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. ISTFK TRFIFASA2010 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52126 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLA2020 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLA2012 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaNUROL HOLDİNG A.Ş. NRHOL TRFNHOLA2012 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRSODEA62113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2030 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMDA2048 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKA2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YDATH TRSYDAT32212 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK62112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKFA2018 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2014 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORNA2022 FİNANSMAN BONOSU 16.12.2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2019 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2019 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2027 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2027 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORNA2035 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD151221T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT140623T19 DEVLET TAHVİLİ 16.12.2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893477BIST