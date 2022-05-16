***AKMEN* *ISKMD* *GARAN* *PBTR* *BRKT* *TCRYT* *YKBNK* *ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******ISKMD******GARAN******PBTR******BRKT******TCRYT******YKBNK******ZOREN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, BRKT, GARAN, ISKMD, PBTR, TCRYT, YKBNK, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DU4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 16/05/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKTE2216 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 16/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRSGRAN23013 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 16/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeIŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISKMD TRFISKM52212 FİNANSMAN BONOSU 16/05/2022 İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMF32315 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/05/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2319 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2319 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/05/2022 Taksitli İtfaPASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2327 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemePASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. PBTR TRPPAMGK2327 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 16/05/2022 Taksitli İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMD52218 FİNANSMAN BONOSU 16/05/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52243 FİNANSMAN BONOSU 16/05/2022 İtfaZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN12314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 16/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030583BIST