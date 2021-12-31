***AKMEN* *ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
31.12.2021 09:02
***AKMEN******ISMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISMEN, AKMEN]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcılığını İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (IYM) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş (AKM)'nin yaptığı, dayanakları ve kapalılık tarihleri piyasa yapıcıları tarafından KAP'ta duyurulan varantların işlem sıraları, varantların dayanaklarını oluşturan ülke piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olmasından dolayı geçici olarak işleme kapatılacaktır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987059 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987123
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987309
BIST
18:051.858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,00
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.846
18:0513,1962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0139
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
18:0515,0930
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1660
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
18:05772,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 3,45
|Açılış
|: 772,05
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAALT
|277,40
|12.277.539
|% 9,99
|
|PRKAB
|62,90
|250.644.207
|% 9,97
|
|DMSAS
|9,73
|70.945.580
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.737.119
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.533.605
|% 9,91
|
|SEYKM
|10,02
|55.094.972
|% -9,97
|
|RALYH
|13,25
|62.608.699
|% -5,29
|
|MMCAS
|2,74
|737.070
|% -4,86
|
|VANGD
|4,57
|22.192.868
|% -4,39
|
|HURGZ
|1,78
|5.330.172
|% -3,78
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|EREGL
|28,16
|1.468.788.629
|% -0,71
|
|THYAO
|20,02
|1.319.356.538
|% -0,60
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|SASA
|52,85
|837.309.773
|% -2,94
|
|GARAN
|11,27
|1.595.446.365
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|479.369.791
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,14
|285.003.917
|% -2,28
|
|TSKB
|1,44
|149.832.492
|% 0,00
|
|SISE
|13,38
|1.086.796.164
|% -0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1940
|13,1956
|% 0,10
|
|Euro
|14,9879
|15,0877
|% 1,08
|
|Sterlin
|17,7865
|17,8757
|% 0,47
|
|Frank
|14,3947
|14,4814
|% 0,44
|
|Riyal
|3,4998
|3,5174
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|5,50
|
|Altın Gr.
|777
|777
|8,85
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,14
|
|B. Petrol
|78,82
|78,82
|-0,71
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IHAAS
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 045, 956 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, EKGYO, ISCTR
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 45 kaybederek (% -0.75 ) 1, 644
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, OZKGY, MAALT, KRSTL, OZKGY, DMSAS, AVTUR
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17:57
INTEM, NTHOL, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında