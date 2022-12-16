***AKMEN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi









***AKMEN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )İlgili Şirketler [AKMEN]İlgili Fonlar []TürkçeTemerrüt İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/12/2022Bildirim İçeriğiİşlem TürüTemerrüt Alışı (Default Purchase)İlgili PazarPay PiyasasıTakas Tarihi16/12/2022AçıklamalarTakasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere EKAEF.TV varant sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (16/12/2022) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili varant sırasına girebilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087787BIST