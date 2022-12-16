***AKMEN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi
16.12.2022 11:33
***AKMEN*** İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş.( Temerrüt İşlemi )
İlgili Şirketler [AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Temerrüt İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/12/2022
Bildirim İçeriği
İşlem Türü
Temerrüt Alışı (Default Purchase)
İlgili Pazar
Pay Piyasası
Takas Tarihi
16/12/2022
Açıklamalar
Takasbank nezdinde henüz yerine getirilmeyen bir yükümlülük dolayısıyla oluşan temerrüt açığını kapatmak üzere EKAEF.TV varant sırasında temerrüt alışı yapılacaktır. Temerrüt alışının takası BUGÜN (16/12/2022) gerçekleşecektir. SATIŞ emirlerinizi ilgili varant sırasına girebilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087787
BIST
12:085.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 4,41
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.177
12:0818,6532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
12:0819,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0244
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
12:081.065,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,19
|Açılış
|: 1.065,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,53
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler12:07
|ARASE
|255,20
|20.967.487
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.138.086
|% 9,99
|
|SANEL
|14,68
|5.030.567
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|4.327.258
|% 9,96
|
|OYAYO
|14,37
|8.809.676
|% 9,95
|
|RALYH
|39,34
|155.456.999
|% -9,98
|
|EUREN
|14,35
|383.270.415
|% -9,86
|
|IDGYO
|4,41
|3.334.674
|% -9,82
|
|ALFAS
|294,00
|209.382.028
|% -7,98
|
|VKING
|21,50
|732.849
|% -7,33
|
|ENKAI
|27,36
|2.641.292.980
|% 6,79
|
|VAKBN
|11,81
|2.622.590.631
|% 2,96
|
|EKGYO
|8,16
|2.622.032.422
|% 3,55
|
|THYAO
|139,70
|2.444.435.970
|% -0,29
|
|YKBNK
|11,94
|1.976.965.720
|% 0,84
|
|EKGYO
|8,16
|2.622.032.422
|% 3,55
|
|SKBNK
|3,10
|801.072.046
|% 6,53
|
|VAKBN
|11,81
|2.622.590.631
|% 2,96
|
|YKBNK
|11,94
|1.976.965.720
|% 0,84
|
|TSKB
|4,84
|706.341.352
|% 4,31
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6478
|18,6555
|% 0,06
|
|Euro
|19,8405
|19,8497
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,6026
|22,7160
|% -0,15
|
|Frank
|20,0333
|20,1540
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9440
|4,9688
|% 0,03
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|0,71
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.254
|-4,00
|
|Yarım
|3.489
|3.546
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,63
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,99
|