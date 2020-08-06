***AKMEN* *KORTS* *AKTVK* *INALR* *HLVKS* *TFNVK* *ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
06.08.2020 15:23
***AKMEN******KORTS******AKTVK******INALR******HLVKS******TFNVK******ISMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKTVK, HLVKS, INALR, ISMEN, KORTS, TFNVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01AP0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 06/08/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00047 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00054 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00062 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00070 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM00088 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. AKTVK TRDABVK43012 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/08/2020 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA82017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRFINAL82015 FİNANSMAN BONOSU 06/08/2020 İtfa
İNALLAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. INALR TRFINAL82015 FİNANSMAN BONOSU 06/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03KC2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03KZ3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03L80 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03NG7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03OK7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P45 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03P52 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Q85 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03Q93 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03QI6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03R27 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03R35 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03RM6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03RN4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SE1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SF8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SI2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SM4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SO0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SP7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SS1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SW3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SX1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD03SY9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 06/08/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2021 FİNANSMAN BONOSU 06/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/08/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK82011 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 06/08/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865986
BIST