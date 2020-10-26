***AKMEN* *KORTS* *ALNTF* *TEBNK* *KNTFA* *DGHOL* *ISGYO* *ODEA* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******KORTS******ALNTF******TEBNK******KNTFA******DGHOL******ISGYO******ODEA******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, DGHOL, ISGYO, KNTFA, KORTS, ODEA, TEBNK, YKFKTMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B71 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/10/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12125 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY12113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTFE2016 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAE2040 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKFE2014 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883947BIST