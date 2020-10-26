***AKMEN* *KORTS* *ALNTF* *TEBNK* *KNTFA* *DGHOL* *ISGYO* *ODEA* *AKBNK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
26.10.2020 17:18
***AKMEN******KORTS******ALNTF******TEBNK******KNTFA******DGHOL******ISGYO******ODEA******AKBNK******YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, DGHOL, ISGYO, KNTFA, KORTS, ODEA, TEBNK, YKFKT
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B71 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/10/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF12125 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY12113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KENT FAKTORİNG A.Ş. KNTFA TRFKNTFE2016 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEAE2040 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK42114 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKFE2014 FİNANSMAN BONOSU 26/10/2020 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883947
BIST