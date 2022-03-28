***AKMEN* *KORTS* *GEDIK* *ZORLF* *KNTFA* *GARFL* *GAPIN* *ARNFK* *ZOREN* *CLDNM* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları









ORLF TRFZORF52222 FİNANSMAN BONOSU 28/03/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013444BIST