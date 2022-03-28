***AKMEN* *KORTS* *GEDIK* *ZORLF* *KNTFA* *GARFL* *GAPIN* *ARNFK* *ZOREN* *CLDNM* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları
28.03.2022 17:02
ORLF TRFZORF52222 FİNANSMAN BONOSU 28/03/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013444
BIST
17:182.177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,59
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:1814,8412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0106
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:1816,2931
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:18924,59
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -9,31
|Açılış
|: 924,59
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:18
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|842.474
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.860.150
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.201.294
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.351.106
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|71.312.620
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SANEL
|5,82
|2.106.459
|% -4,59
|
|THYAO
|29,04
|3.605.867.111
|% 3,12
|
|SASA
|61,15
|2.095.262.329
|% 1,92
|
|KARSN
|5,17
|1.256.527.170
|% 4,44
|
|EREGL
|32,84
|1.139.114.424
|% -1,08
|
|KRDMD
|15,25
|1.135.737.208
|% -0,33
|
|ODAS
|1,83
|782.355.644
|% 8,93
|
|KARSN
|5,17
|1.256.527.170
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,36
|553.637.162
|% 3,51
|
|THYAO
|29,04
|3.605.867.111
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,89
|453.819.400
|% -0,26
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8327
|14,8412
|% 0,07
|
|Euro
|16,2819
|16,2931
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,3498
|19,4468
|% -0,73
|
|Frank
|15,7915
|15,8866
|% -0,52
|
|Riyal
|3,9429
|3,9626
|% 0,03
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-22,26
|
|Altın Gr.
|925
|925
|-9,01
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,23
|
|B. Petrol
|110
|110
|-7,22
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33DOBUR
Yüzde 6.61 oranında artışla 69.40 lira fiyatla işlem gören hissede 132, 463 adet işlem
-
17:32FADE
Yüzde 5.29 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 133, 067 adet işlem
-
17:30KARSN
Yüzde 4.65 oranında artışla 5.18 lira fiyatla işlem gören hissede 246, 194, 966 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 2, 180 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 24, 600.00 milyon TL de
-
17:26GZNMI
Yüzde 5.40 oranında artışla 35.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 931, 667 adet işlem