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***AKMEN* *KORTS* *GEDIK* *ZORLF* *TFNVK* *DEVIR* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

17.02.2020 17:14
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******KORTS******GEDIK******ZORLF******TFNVK******DEVIR******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, DEVIR, GEDIK, KORTS, TFNVK, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22089 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017T3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/02/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017U1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/02/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017V9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/02/2020 İtfa
DEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR22014 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 İtfa
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22013 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52019 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
SET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2020 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819558


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YKGYO 3,62 44.775.766 % 16,40  
GUBRF 18,08 399.171.773 % 15,82  
GYHOL 29,40 1.348.750 % 14,84  
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