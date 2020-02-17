***AKMEN* *KORTS* *GEDIK* *ZORLF* *TFNVK* *DEVIR* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***AKMEN******KORTS******GEDIK******ZORLF******TFNVK******DEVIR******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, DEVIR, GEDIK, KORTS, TFNVK, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22089 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017T3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/02/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017U1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/02/2020 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM017V9 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 17/02/2020 İtfaDEVİR FAKTORİNG A.Ş. DEVIR TRFDEVR22014 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 İtfaGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKM22013 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORT52019 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTK2034 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 17/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeSET VARLIK KİRALAMA A.Ş. SETVK TRDSVKA83319 SAHİPLİĞE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2020 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK22017 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 17/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF52016 FİNANSMAN BONOSU 17/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819558BIST