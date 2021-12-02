***AKMEN* *KORTS* *ISMEN* *FIBAF* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***AKMEN******KORTS******ISMEN******FIBAF******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [CAGFA, AKMEN, FIBAF, KORTS, ISMEN]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF32229 16.600.000 02.12.2021 02.03.2022 06.12.2021- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM22210 264.000.000 02.12.2021 01.02.2022 06.12.2021- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK32210 230.000.000 02.12.2021 03.03.2022 06.12.2021- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTA2218 59.740.000 02.12.2021 14.12.2022 06.12.2021- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTK2315 40.620.000 02.12.2021 30.11.2023 06.12.2021- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD22236 121.130.000 02.12.2021 15.02.2022 06.12.2021İlgili Şirketler [CAGFA, AKMEN, FIBAF, KORTS, ISMEN]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980713BIST