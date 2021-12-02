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***AKMEN* *KORTS* *ISMEN* *FIBAF* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

02.12.2021 17:44
***AKMEN* *KORTS* *ISMEN* *FIBAF* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKMEN******KORTS******ISMEN******FIBAF******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, AKMEN, FIBAF, KORTS, ISMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF32229 16.600.000 02.12.2021 02.03.2022 06.12.2021
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM22210 264.000.000 02.12.2021 01.02.2022 06.12.2021
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK32210 230.000.000 02.12.2021 03.03.2022 06.12.2021
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTA2218 59.740.000 02.12.2021 14.12.2022 06.12.2021
- Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret A.Ş. KORTS Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSKORTK2315 40.620.000 02.12.2021 30.11.2023 06.12.2021
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD22236 121.130.000 02.12.2021 15.02.2022 06.12.2021


İlgili Şirketler [CAGFA, AKMEN, FIBAF, KORTS, ISMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980713


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ERBOS 137,50 204.514.857 % 10,00  
MIATK 37,18 3.501.612 % 10,00  
PKENT 4.071,10 3.855.315 % 10,00  
YONGA 24,42 514.135 % 10,00  
ISBTR 51.243,50 2.715.906 % 10,00  
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Frank 14,8312 14,9205 % 3,00  
Riyal 3,6430 3,6613 % 3,00  
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Altın Gr. 778 778 16,74  
Cumhuriyet 5.081 5.158 14,00  
Tam 5.054 5.183 -0,87  
Yarım 2.443 2.507 -0,42  
Çeyrek 1.225 1.253 -0,22  
Gümüş.Ons 22,30 22,34 0,08  
Gümüş Gr. 9,83 9,85 0,33  
B. Petrol 69,90 69,90 1,03  
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