***AKMEN* *KORTS* *SEKFK* *QNBFF* *ZKBVK* *HLVKS* *VAKVK* *MGROS* *TFNVK* *SMRFA* *KTKVK* *ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***AKMEN******KORTS******SEKFK******QNBFF******ZKBVK******HLVKS******VAKVK******MGROS******TFNVK******SMRFA******KTKVK******ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, ISFIN, KORTS, KTKVK, MGROS, QNBFF, SEKFK, SMRFA, TFNVK, VAKVK, ZKBVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BQ6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/02/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN22114 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 İtfaKT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/02/2021 İtfaMİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF22137 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK22124 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfaŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK22132 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfaSÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF22111 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 İtfaVAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK22139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 İtfaZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK22139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT230222T13 DEVLET TAHVİLİ 24/02/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912292BIST