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***AKMEN* *KORTS* *SEKFK* *QNBFF* *ZKBVK* *HLVKS* *VAKVK* *MGROS* *TFNVK* *SMRFA* *KTKVK* *ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

24.02.2021 17:40



***AKMEN******KORTS******SEKFK******QNBFF******ZKBVK******HLVKS******VAKVK******MGROS******TFNVK******SMRFA******KTKVK******ISFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, ISFIN, KORTS, KTKVK, MGROS, QNBFF, SEKFK, SMRFA, TFNVK, VAKVK, ZKBVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BQ6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 24/02/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA22120 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ISFIN TRFISFN22114 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK22124 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/02/2021 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 24/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF22137 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK22124 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfa
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFK22132 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfa
SÜMER FAKTORİNG A.Ş. SMRFA TRFSUMF22111 FİNANSMAN BONOSU 24/02/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK32115 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK22133 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK22139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK22139 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 24/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT230222T13 DEVLET TAHVİLİ 24/02/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912292


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DOBUR 20,24 3.147.279 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
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