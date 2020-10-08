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***AKMEN* *KORTS* *ZORLF* *VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

08.10.2020 17:50
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******KORTS******ZORLF******VESTL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, KORTS, VESTL, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B30 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2020 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B48 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/10/2020 İtfa
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRFKORTK2021 FİNANSMAN BONOSU 08/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL72227 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFK2012 FİNANSMAN BONOSU 08/10/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880127


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DYOBY 13,20 250.949.390 % 10,00  
AVTUR 3,08 44.559.254 % 10,00  
DENGE 5,61 4.563.572 % 10,00  
BASCM 9,68 1.774.625 % 10,00  
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Frank 8,6161 8,6680 % 0,64  
Riyal 2,1101 2,1206 % 0,69  
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Altın Ons 1.885 1.886 -1,53  
Altın Gr. 482 482 3,57  
Cumhuriyet 3.186 3.234 32,00  
Tam 3.175 3.255 35,05  
Yarım 1.534 1.575 16,95  
Çeyrek 770 787 8,48  
Gümüş.Ons 23,75 23,79 -0,03  
Gümüş Gr. 6,08 6,09 0,05  
B. Petrol 43,12 43,12 1,13  
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