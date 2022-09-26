***AKMEN* *KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
26.09.2022 19:02
***AKMEN******KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [AKMEN, KRVGD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
AKM
İlgili Menkul Kıymet Adı
KRVGD
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
-
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
27/09/2022
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem gören Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065370
BIST
18:053.260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -21,46
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.222
18:0518,4729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0589
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
18:0517,8050
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0386
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9280
En Düşük
17,6343
18:05969,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,41
|Açılış
|: 969,74
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRNYO
|4,62
|7.387.134
|% 10,00
|
|USAK
|3,74
|171.564.822
|% 10,00
|
|AYES
|31,92
|2.012.809
|% 9,99
|
|SMRTG
|63,90
|479.725.199
|% 9,98
|
|ESCAR
|47,84
|15.448.134
|% 9,98
|
|PINSU
|5,85
|24.561.728
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|372.302.800
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|1.261.427
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|333.709.344
|% -9,97
|
|INVEO
|19,97
|124.618.449
|% -9,96
|
|THYAO
|69,40
|3.481.306.742
|% -2,05
|
|SASA
|66,35
|3.374.284.018
|% 7,19
|
|VESTL
|37,10
|2.886.217.912
|% 3,75
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|YKBNK
|6,93
|2.342.042.339
|% -0,14
|
|EKGYO
|3,93
|1.298.130.966
|% -1,01
|
|ISCTR
|7,67
|2.405.731.518
|% -2,04
|
|ZOREN
|4,25
|1.199.130.882
|% -4,92
|
|SKBNK
|2,28
|538.598.453
|% -9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4528
|18,4688
|% 0,30
|
|Euro
|17,7590
|17,8026
|% -0,23
|
|Sterlin
|19,6437
|19,7422
|% -1,42
|
|Frank
|18,5069
|18,6183
|% -0,91
|
|Riyal
|4,8936
|4,9181
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|-14,46
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.599
|6.707
|-55,00
|
|Yarım
|3.211
|3.281
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.636
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,58
|18,61
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|83,49
|83,49
|-1,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -37, 21 kaybederek (% -1.05 ) 3, 518
-
17:59XU100
Endeks 3, 250 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 97 altında . İşlem hacmi 51, 709.00 milyon TL de
-
17:58MERKO
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 902, 938 adet işlem
-
17:57AVOD
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.88 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 347, 418 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 3, 261 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 50, 863.00 milyon TL de