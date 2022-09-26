***AKMEN* *KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması









***AKMEN******KRVGD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )İlgili Şirketler [AKMEN, KRVGD]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcı AtanmasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiYeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum KoduAKMİlgili Menkul Kıymet AdıKRVGDEski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum AdıLikidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih27/09/2022Likidite Sağlayıcılığın Biteceği TarihAçıklamalarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Borsamız Yıldız Pazar'ında işlem gören Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRVGD.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065370BIST