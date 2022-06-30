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***AKMEN* *NRBNK* *ALNTF* *OSMEN* *NRLIN* *BRKT* *ATAYM* *ISMEN* *GARFA* *EKTVK* *YKBNK* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım

30.06.2022 17:53
***AKMEN* *NRBNK* *ALNTF* *OSMEN* *NRLIN* *BRKT* *ATAYM* *ISMEN* *GARFA* *EKTVK* *YKBNK* *QNBFI*** MERKEZİ KAY


***AKMEN******NRBNK******ALNTF******OSMEN******NRLIN******BRKT******ATAYM******ISMEN******GARFA******EKTVK******YKBNK******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, ATAYM, BRKT, EKTVK, GARFA, ISMEN, NRBNK, NRLIN, OSMEN, QNBFI, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36454 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36462 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36470 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62229 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfa
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAM62217 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfa
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAM62225 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA62220 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08CY2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08CZ9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRPNROS62211 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/06/2022 İtfa
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. NRLIN TRSNRISA2412 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK62235 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfa
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM62227 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfa
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM62235 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30/06/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040455


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GESAN 46,22 282.120.104 % 10,00  
ECZYT 62,85 116.523.093 % 9,97  
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