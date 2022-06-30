***AKMEN* *NRBNK* *ALNTF* *OSMEN* *NRLIN* *BRKT* *ATAYM* *ISMEN* *GARFA* *EKTVK* *YKBNK* *QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım









***AKMEN******NRBNK******ALNTF******OSMEN******NRLIN******BRKT******ATAYM******ISMEN******GARFA******EKTVK******YKBNK******QNBFI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, ALNTF, ATAYM, BRKT, EKTVK, GARFA, ISMEN, NRBNK, NRLIN, OSMEN, QNBFI, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36454 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36462 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRWAKYM36470 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNF62229 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfaATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAM62217 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfaATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. ATAYM TRFATAM62225 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62234 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT62242 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS62315 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 30/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeGARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA62220 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08CY2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfaİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD08CZ9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 30/06/2022 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRPNROS62211 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 30/06/2022 İtfaNUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. NRLIN TRSNRISA2412 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 30/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeOSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMEN TRFOSMK62235 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfaQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM62227 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfaQNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNBFI TRFFNYM62235 FİNANSMAN BONOSU 30/06/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 30/06/2022 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040455BIST