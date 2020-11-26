***AKMEN* *NRBNK* *KORTS* *ALNTF* *ISFAK* *GLBMD* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









***AKMEN******NRBNK******KORTS******ALNTF******ISFAK******GLBMD******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, ALNTF, GLBMD, ISFAK, KORTS, NRBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA20B6 FİNANSMAN BONOSU 26/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01B97 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 26/11/2020 İtfaALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRSALNF82113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMKK2016 FİNANSMAN BONOSU 26/11/2020 İtfaGLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. GLBMD TRFGLMKK2016 FİNANSMAN BONOSU 26/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFAK2018 FİNANSMAN BONOSU 26/11/2020 İtfaKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeKORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORTE2123 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 26/11/2020 Kupon\Getiri ÖdemeNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURLK2010 FİNANSMAN BONOSU 26/11/2020 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890160BIST