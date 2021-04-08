***AKMEN* *NRBNK* *TEBNK* *BRKT* *ISFAK* *VESTL* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
08.04.2021 17:30
***AKMEN******NRBNK******TEBNK******BRKT******ISFAK******VESTL******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, BRKT, ISFAK, NRBNK, TEBNK, VESTL, ZOREN
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/04/2021 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01C47 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/04/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/04/2021 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA42119 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2021 İtfa
NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42117 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2021 İtfa
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 RN12223 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/04/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925477
BIST