***AKMEN* *NRBNK* *TEBNK* *BRKT* *ISFAK* *VESTL* *ZOREN* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant









***AKMEN******NRBNK******TEBNK******BRKT******ISFAK******VESTL******ZOREN******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, BRKT, ISFAK, NRBNK, TEBNK, VESTL, ZORENMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRSAKBK42114 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/04/2021 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01C47 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 08/04/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/04/2021 İtfaBEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT42111 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 08/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeİŞ FAKTORİNG A.Ş. ISFAK TRFISFA42119 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2021 İtfaNUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. NRBNK TRFNURL42117 FİNANSMAN BONOSU 08/04/2021 İtfaTÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEBNK TRFTEBK62112 RN12223 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 08/04/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925477BIST