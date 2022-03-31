AKMEN* *NRLIN* *ISMEN* *ENJSA* *EKTVK* *YKBNK* *QNBFL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/

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31.03.2022 17:16
AKMEN TR0AKYM01D46 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/03/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01D53 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 31/03/2022 İtfa
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EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS52217 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 31/03/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ENERJİSA ENERJİ A.Ş. ENJSA TRSENSA32314 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/03/2022 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07JY9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/03/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07JZ6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/03/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07K04 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/03/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD07K12 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 31/03/2022 İtfa
NUROL İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. NRLIN TRSNRISA2412 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 31/03/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR32257 FİNANSMAN BONOSU 31/03/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRSYKBK92911 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 31/03/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
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BIST