***AKMEN* *PHLLP* *EKOFA* *ENJSA* *QNBFL* *VDFAS* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/









FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfaVOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. VDFAS TRFVDTF52212 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032111BIST