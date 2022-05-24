***AKMEN* *PHLLP* *EKOFA* *ENJSA* *QNBFL* *VDFAS* *GLBMD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/
24.05.2022 17:06
FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfa
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. VDFAS TRFVDTF52212 FİNANSMAN BONOSU 24/05/2022 İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032111
BIST
18:052.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -5,90
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.373
18:0516,0561
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0197
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1189
En Düşük
16,0430
18:0517,3198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3198
En Düşük
17,2481
18:05967,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 967,46
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
967,46
En Düşük
963,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEPO
|8,80
|29.844.642
|% 10,00
|
|JANTS
|79,20
|190.051.415
|% 10,00
|
|MZHLD
|52,25
|6.813.076
|% 9,95
|
|ORCAY
|20,02
|126.215.830
|% 9,94
|
|KGYO
|4,76
|1.797.552
|% 9,93
|
|NUGYO
|6,13
|273.627.300
|% -8,23
|
|SELVA
|9,40
|33.748.625
|% -7,84
|
|SUMAS
|66,70
|385.666
|% -7,23
|
|MNDRS
|3,07
|26.138.334
|% -6,40
|
|POLTK
|634,00
|22.019.399
|% -5,60
|
|THYAO
|42,16
|3.140.586.688
|% -1,86
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SISE
|19,82
|2.283.351.125
|% 2,43
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|HEKTS
|29,80
|1.342.406.477
|% 5,52
|
|KARSN
|5,86
|1.715.371.206
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,56
|518.920.568
|% -0,39
|
|GARAN
|15,12
|2.851.551.029
|% -0,33
|
|SKBNK
|1,26
|230.373.779
|% -0,79
|
|YKBNK
|4,38
|732.655.874
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0448
|16,0561
|% -0,12
|
|Euro
|17,2495
|17,3198
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,0706
|20,1713
|% -0,24
|
|Frank
|16,6617
|16,7621
|% -0,18
|
|Riyal
|4,2696
|4,2910
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|0,22
|
|Altın Gr.
|963
|964
|14,77
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,16
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|0,25
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,20
|