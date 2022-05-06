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***AKMEN* *PHLLP* *ISMEN* *ARNFK* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

06.05.2022 18:00
***AKMEN* *PHLLP* *ISMEN* *ARNFK* *QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKMEN******PHLLP******ISMEN******ARNFK******QNBFI*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN, PHLLP, QNBFI, ARNFK, AKMEN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD72223 1.401.700.000 06.05.2022 04.07.2022 10.05.2022
- Phillipcapital Menkul Değerler A.Ş. PHLLP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPHCM62240 5.000.000 06.05.2022 29.06.2022 10.05.2022
- QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. QNBFI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNYM72218 55.000.000 06.05.2022 14.07.2022 10.05.2022
- Arena Finans Faktoring A.Ş. ARNFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAREN82219 14.000.000 06.05.2022 05.08.2022 10.05.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM72223 50.000.000 06.05.2022 04.07.2022 10.05.2022


İlgili Şirketler [ISMEN, PHLLP, QNBFI, ARNFK, AKMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027322


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 20,48 293.843.034 % 9,99  
ALKA 35,02 63.017.799 % 9,99  
IMASM 19,96 17.975.836 % 9,97  
GEDZA 25,58 50.508.603 % 9,97  
TIRE 16,98 104.439.911 % 9,97  
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Dolar 14,9355 14,9392 % 0,53  
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Frank 15,1018 15,1928 % 0,54  
Riyal 3,9712 3,9912 % 0,57  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.889 1.889 11,93  
Altın Gr. 908 908 11,11  
Cumhuriyet 6.092 6.184 30,00  
Tam 6.062 6.216 39,70  
Yarım 2.930 3.007 19,21  
Çeyrek 1.470 1.504 9,60  
Gümüş.Ons 22,44 22,46 -0,07  
Gümüş Gr. 10,78 10,80 0,04  
B. Petrol 113 113 1,96  
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