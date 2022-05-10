***AKMEN* *QNBFF* *HLVKS* *HUZFA* *YKBNK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******QNBFF******HLVKS******HUZFA******YKBNK******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, HUZFA, ORFIN, QNBFF, YKBNKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DT6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/05/2022 İtfaAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM52217 FİNANSMAN BONOSU 10/05/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/05/2022 İtfaHALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeHUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRF52218 FİNANSMAN BONOSU 10/05/2022 İtfaORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22323 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/05/2022 Kupon\Getiri ÖdemeQNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF52217 FİNANSMAN BONOSU 10/05/2022 İtfaYAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52235 FİNANSMAN BONOSU 10/05/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028447BIST