Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AKMEN* *QNBFF* *HLVKS* *HUZFA* *YKBNK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

10.05.2022 17:12
***AKMEN* *QNBFF* *HLVKS* *HUZFA* *YKBNK* *ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım F


***AKMEN******QNBFF******HLVKS******HUZFA******YKBNK******ORFIN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, HLVKS, HUZFA, ORFIN, QNBFF, YKBNK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DT6 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 10/05/2022 İtfa
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM52217 FİNANSMAN BONOSU 10/05/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/05/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA52218 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 10/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HUZUR FAKTORİNG A.Ş. HUZFA TRFHZRF52218 FİNANSMAN BONOSU 10/05/2022 İtfa
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. ORFIN TRSORFN22323 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 10/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. QNBFF TRFFINF52217 FİNANSMAN BONOSU 10/05/2022 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK52235 FİNANSMAN BONOSU 10/05/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028447


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.454
Değişim :  -1,45% |  -36,23
Açılış :  2.498  
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.501 En Düşük
2.429
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BOSSA 59,40 88.890.815 % 10,00  
ULUUN 10,38 75.326.134 % 9,96  
UFUK 50,45 1.756.064 % 9,96  
IMASM 26,52 24.111.241 % 9,95  
ESCOM 10,83 33.702.569 % 9,95  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2713 15,3230 % 0,50  
Euro 16,1464 16,1727 % 0,56  
Sterlin 18,7928 18,8870 % 0,25  
Frank 15,3880 15,4807 % 0,76  
Riyal 4,0680 4,0884 % 0,25  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.851 1.851 12,90  
Altın Gr. 912 912 10,00  
Cumhuriyet 6.169 6.263 16,00  
Tam 6.134 6.292 7,45  
Yarım 2.965 3.044 3,60  
Çeyrek 1.487 1.522 1,80  
Gümüş.Ons 21,61 21,64 0,36  
Gümüş Gr. 10,67 10,69 0,24  
B. Petrol 108 108 5,27  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru