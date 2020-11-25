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***AKMEN* *SEKFK* *ALNTF* *VAKVK* *MGROS* *AKSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

25.11.2020 17:34



***AKMEN******SEKFK******ALNTF******VAKVK******MGROS******AKSFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, ALNTF, MGROS, SEKFK, VAKVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BA0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/11/2020 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFTK2013 FİNANSMAN BONOSU 25/11/2020 İtfa
ALTERNATİFBANK A.Ş. ALNTF TRFALNFK2018 FİNANSMAN BONOSU 25/11/2020 İtfa
MİGROS TİCARET A.Ş. MGROS TRSMGTI22115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. SEKFK TRFSKFKK2020 FİNANSMAN BONOSU 25/11/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/11/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2038 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2046 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/11/2020 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRKK2046 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 25/11/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889987


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