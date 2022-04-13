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***AKMEN* *SEKFK* *ARCLK* *SMRVA* *SEKFA* *ISMEN* *FIBAF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

13.04.2022 17:37
***AKMEN* *SEKFK* *ARCLK* *SMRVA* *SEKFA* *ISMEN* *FIBAF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira


***AKMEN******SEKFK******ARCLK******SMRVA******SEKFA******ISMEN******FIBAF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ISMEN, AKMEN, FIBAF, SMRVA, SEKFA, ARCLK, SEKFK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISMD62232 259.700.000 13.04.2022 10.06.2022 15.04.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM72215 270.000.000 13.04.2022 07.07.2022 15.04.2022
- Fiba Faktoring A.Ş. FIBAF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFBFK72216 240.000.000 13.04.2022 13.07.2022 15.04.2022
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVY92215 17.768.000 13.04.2022 16.09.2022 15.04.2022
- Şeker Faktoring A.Ş. SEKFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFH62241 10.435.900 13.04.2022 29.06.2022 15.04.2022
- Arçelik A.Ş. ARCLK Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSARCL42412 650.000.000 13.04.2022 05.04.2024 15.04.2022
- Şeker Finansal Kiralama A.Ş. SEKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKFKE2218 14.000.000 13.04.2022 05.10.2022 15.04.2022


İlgili Şirketler [ISMEN, AKMEN, FIBAF, SMRVA, SEKFA, ARCLK, SEKFK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020121


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KOZAA 31,70 1.959.893.436 % 9,99  
ULUSE 160,70 25.339.047 % 9,99  
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Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,72 25,76 0,38  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 0,17  
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