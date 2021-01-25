***AKMEN* *SKBNK* *DGHOL* *GARAN* *VAKFA* *ISGYO* *YKBNK* *ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
25.01.2021 17:58
***AKMEN******SKBNK******DGHOL******GARAN******VAKFA******ISGYO******YKBNK******ODEA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, DGHOL, GARAN, ISGYO, ODEA, SKBNK, VAKFA, YKBNK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01BJ1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 25/01/2021 İtfa
DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. DGHOL TRSDOGH72112 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN12153 FİNANSMAN BONOSU 25/01/2021 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY12113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/01/2021 İtfa
İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ISGYO TRSISGY12113 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ODEA BANK A.Ş. ODEA TRFODEA12164 FİNANSMAN BONOSU 25/01/2021 İtfa
SGT SANAYİ VE TİCARİ ÜRÜNLER DIŞ TİCARET A.Ş. SGTS TRSSGTD72316 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 25/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 25/01/2021 İtfa
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRFSKBK12124 FİNANSMAN BONOSU 25/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF FAKTORİNG A.Ş. VAKFA TRFVFAS12123 FİNANSMAN BONOSU 25/01/2021 İtfa
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK TRFYKBK22154 FİNANSMAN BONOSU 25/01/2021 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904230
BIST