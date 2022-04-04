***AKMEN* *SMRVA* *BRKT* *EKTVK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/04/2022 İtfaEMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42267 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeSÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRSSUVY62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/04/2022 Kupon\Getiri ÖdemeYAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF42212 FİNANSMAN BONOSU 04/04/2022 İtfaBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015441BIST