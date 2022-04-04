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***AKMEN* *SMRVA* *BRKT* *EKTVK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

04.04.2022 16:12
***AKMEN* *SMRVA* *BRKT* *EKTVK* *YKFKT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve

YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/04/2022 İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. EKTVK TRDEVKS42267 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 04/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. SMRVA TRSSUVY62211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. YKFKT TRFYAKF42212 FİNANSMAN BONOSU 04/04/2022 İtfa

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015441


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASUZU 88,00 202.182.000 % 10,00  
ARMDA 78,10 6.872.788 % 10,00  
IPEKE 18,95 163.877.808 % 9,98  
GZNMI 48,76 37.471.115 % 9,97  
AYGAZ 30,26 123.816.036 % 9,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6918 14,7122 % 0,20  
Euro 16,1530 16,1712 % -0,29  
Sterlin 19,2264 19,3228 % 0,15  
Frank 15,8186 15,9139 % 0,10  
Riyal 3,9074 3,9270 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.931 5,31  
Altın Gr. 913 913 4,10  
Cumhuriyet 6.036 6.127 14,00  
Tam 6.008 6.158 13,52  
Yarım 2.904 2.979 6,55  
Çeyrek 1.456 1.489 3,27  
Gümüş.Ons 24,43 24,45 -0,20  
Gümüş Gr. 11,56 11,59 -0,05  
B. Petrol 108 108 3,23  
Seans Raporu 18:05
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