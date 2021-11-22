***AKMEN* *YATVK* *DENIZ* *TFNVK* *TCRYT* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi









***AKMEN******YATVK******DENIZ******TFNVK******TCRYT******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKMEN, DENIZ, ERGLI, TCRYT, TFNVK, YATVKMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01CN1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/11/2021 İtfaDENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2149 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2021 İtfaEREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2123 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2021 İtfaTACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK2136 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2021 İtfaTF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeYATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2021 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978996BIST