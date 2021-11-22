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***AKMEN* *YATVK* *DENIZ* *TFNVK* *TCRYT* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi

22.11.2021 17:19
***AKMEN* *YATVK* *DENIZ* *TFNVK* *TCRYT* *ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım F


***AKMEN******YATVK******DENIZ******TFNVK******TCRYT******ERGLI*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, DENIZ, ERGLI, TCRYT, TFNVK, YATVK

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01CN1 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 22/11/2021 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBKK2149 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2021 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTTK2123 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2021 İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TCRYT TRFTCMDK2136 FİNANSMAN BONOSU 22/11/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2021 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVKK2119 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. YATVK TRDYVKS52215 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 22/11/2021 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978996


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DURDO 19,16 59.805.831 % 9,99  
PRKAB 59,50 172.420.527 % 9,98  
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