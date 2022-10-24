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***AKMEN* *ZORLF* *A1CAP* *TCRYT* *KTKVK* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

24.10.2022 17:39
***AKMEN* *ZORLF* *A1CAP* *TCRYT* *KTKVK* *YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***AKMEN******ZORLF******A1CAP******TCRYT******KTKVK******YKBNK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TCRYT, ZORLF, KTKVK, A1CAP, AKMEN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TCRYT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCMD22351 100.000.000 24.10.2022 13.02.2023 26.10.2022
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF32315 22.000.000 21.10.2022 16.03.2023 26.10.2022
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK12315 300.000.000 24.10.2022 05.01.2023 26.10.2022
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP42322 50.000.000 24.10.2022 21.04.2023 26.10.2022
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYM12310 178.000.000 24.10.2022 17.01.2023 26.10.2022
- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKBK32310 200.000.000 24.10.2022 10.03.2023 26.10.2022


İlgili Şirketler [TCRYT, ZORLF, KTKVK, A1CAP, AKMEN, YKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073658


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SODSN 30,14 1.766.053 % 10,00  
BEYAZ 15,40 105.256.257 % 10,00  
FENER 62,15 371.130.478 % 10,00  
KIMMR 8,80 7.866.378 % 10,00  
SUMAS 92,40 734.580 % 10,00  
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Altın Gr. 985 985 -5,18  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.643 6.755 46,00  
Yarım 3.237 3.298 18,00  
Çeyrek 1.623 1.651 10,00  
Gümüş.Ons 19,16 19,19 -0,26  
Gümüş Gr. 11,46 11,47 -0,15  
B. Petrol 91,24 91,24 -0,10  
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