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***AKMEN* *ZORLF* *GARAN* *BRKT* *QNBFL* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı

28.09.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



***AKMEN******ZORLF******GARAN******BRKT******QNBFL******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKMEN, BRKT, GARAN, QNBFL, ZORLF

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBKA2083 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TRFAKYM92015 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2020 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT12114 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 28/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TRFGRAN32128 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92012 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2020 İtfa
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. QNBFL TRFFFKR92012 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORFE2010 FİNANSMAN BONOSU 28/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877012


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ISBIR 3.137,20 10.218.540 % 10,00  
YBTAS 20.694,60 1.879.930 % 10,00  
EMNIS 33,00 2.694.838 % 10,00  
DURDO 20,46 8.884.804 % 10,00  
JANTS 217,80 11.124.244 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7816 7,7904 % 1,73  
Euro 9,0712 9,0827 % 1,97  
Sterlin 9,9824 10,0325 % 2,57  
Frank 8,3796 8,4301 % 2,03  
Riyal 2,0697 2,0800 % 1,67  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.872 1.872 10,52  
Altın Gr. 469 469 10,34  
Cumhuriyet 3.110 3.157 52,00  
Tam 3.097 3.175 54,36  
Yarım 1.497 1.536 26,30  
Çeyrek 751 768 13,15  
Gümüş.Ons 23,33 23,37 0,47  
Gümüş Gr. 5,84 5,84 0,20  
B. Petrol 42,59 42,59 0,18  
Seans Raporu 18:05
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