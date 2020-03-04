***AKMEN* *ZORLF* *GARAN* *DENIZ* *SEKFA* *ISMEN* *KOCTS* *DBAGL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant
04.03.2020 17:24
***AKMEN******ZORLF******GARAN******DENIZ******SEKFA******ISMEN******KOCTS******DBAGL*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
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İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01871 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W067 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W0B2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W0W8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W174 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W182 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W190 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W1A2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W1B0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W1M7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W1N5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W1U0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W1V8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W1W6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W1X4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W208 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W216 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W299 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2E2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2F9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2G7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2H5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2K9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2P8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2Q6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2V6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2X2 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W2Y0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W307 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
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DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W372 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W3E0 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W3M3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W3N1 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W3V4 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W406 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
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DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W463 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W497 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W4A6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W4E8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W4G3 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W4N9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W4S8 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W4T6 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4W5C9 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WWT2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WWU0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WWV8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
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DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WX48 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WX97 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WXE2 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WXF9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WXG7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WXN3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WXP8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WXQ6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WY54 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYF7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYG5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYH3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYJ9 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYL5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYM3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYX0 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYY8 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WYZ5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WZ46 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WZ95 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WZA5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DEUTSCHE BANK AG DBAGL DE000DC4WZE7 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32015 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2020 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK32015 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017Q3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/03/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017Q3 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 04/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02PY7 ALIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02Q11 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02QA5 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02QB3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02QC1 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02XX3 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
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İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02Y78 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02YG6 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRWISMD02YH4 SATIM HAKKI VEREN YK VARANTI 04/03/2020 İtfa
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. KOCTS TRSKCTY32015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/03/2020 İtfa
KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. KOCTS TRSKCTY32015 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 04/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. SEKFA TRFSKFH32012 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF32018 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF82013 FİNANSMAN BONOSU 04/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT020322T17 DEVLET TAHVİLİ 04/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT240227T17 DEVLET TAHVİLİ 04/03/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824250
BIST