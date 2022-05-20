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***AKMEN* *ZORLF* *HALKF* *AKSFA* *GARFA* *HEKTS* *ISMEN* *BOGVY* *CAGFA* *ERGLI* *YKYAT* *SKBNK* *BRKT* *DNFIN* *OPET* *ZOREN* *YFMEN*** MERKEZİ KAYIT

20.05.2022 17:02
***AKMEN* *ZORLF* *HALKF* *AKSFA* *GARFA* *HEKTS* *ISMEN* *BOGVY* *CAGFA* *ERGLI* *YKYAT* *SKBNK* *BRKT* *DNFI


***AKMEN******ZORLF******HALKF******AKSFA******GARFA******HEKTS******ISMEN******BOGVY******CAGFA******ERGLI******YKYAT******SKBNK******BRKT******DNFIN******OPET******ZOREN******YFMEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri "18.05.2022 tarihli işlemlere ait bildirimdir."
İlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, BOGVY, BRKT, CAGFA, DNFIN, ERGLI, GARFA, HALKF, HEKTS, ISMEN, OPET, SKBNK, YFMEN, ZOREN, ZORLF, YKYAT

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DW0 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 18/05/2022 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT52211 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/05/2022 İtfa
BOĞAZİÇİ VARLIK YÖNETİM A.Ş. BOGVY TRSBOVY52211 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/05/2022 İtfa
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş. BRKT TRDBRKT52219 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 18/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDF52219 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. DNFIN TRFDNFK52218 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERGLI TRFERTT52219 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. GARFA TRFGRFA52221 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. HALKF TRFHLFK52213 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. HEKTS TRFHEKT52219 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ISMEN TRFISMD52258 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. OPET TRSOPAS22418 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 18/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 18/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. YFMEN TRFYTFM52217 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM52225 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN52218 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRFZORN52226 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72212 FİNANSMAN BONOSU 18/05/2022 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031498


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PRKAB 34,86 91.325.170 % 9,97  
DAGHL 23,68 1.934.818 % 9,94  
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