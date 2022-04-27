***AKMEN* *ZORLF* *HLVKS* *VAKVK* *PLGAZ* *DENIZ* *AKSFA* *CAGFA* *KORTS* *GEDIK* *ZKBVK* *TFNVK* *KTKVK* *VESTL* *SKYMD* *ZOREN* *LIDFA*** MERKEZİ KAYIT
27.04.2022 17:22
***AKMEN******ZORLF******HLVKS******VAKVK******PLGAZ******DENIZ******AKSFA******CAGFA******KORTS******GEDIK******ZKBVK******TFNVK******KTKVK******VESTL******SKYMD******ZOREN******LIDFA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKMEN, AKSFA, CAGFA, DENIZ, GEDIK, HLVKS, KORTS, KTKVK, LIDFA, PLGAZ, SKYMD, TFNVK, VAKVK, VESTL, ZKBVK, ZOREN, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AKMEN TR0AKYM01DJ7 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 27/04/2022 İtfa
AK FAKTORİNG A.Ş. AKSFA TRFAKFT42212 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2022 İtfa
ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. CAGFA TRFCGDF42210 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42253 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2022 İtfa
DENİZBANK A.Ş. DENIZ TRFDZBK42253 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. GEDIK TRFGDKME2212 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42243 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 İtfa
HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. HLVKS TRDHVKA42243 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTS TRSKORT32329 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42296 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK42296 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK422A8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 İtfa
KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. KTKVK TRDKTVK422A8 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
LİDER FAKTORİNG A.Ş. LIDFA TRFLDFK42213 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2022 İtfa
PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PLGAZ TRSPLDG12315 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD42222 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42221 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 İtfa
TF VARLIK KİRALAMA A.Ş. TFNVK TRDTFVK42221 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42248 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 İtfa
VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. VAKVK TRDVVRK42248 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTL TRSVSTL82218 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK42236 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. ZKBVK TRDZKVK42236 YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN32312 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN42220 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2022 İtfa
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ZOREN TRSZORN42220 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF92228 FİNANSMAN BONOSU 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD251023T18 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT261022T10 DEVLET TAHVİLİ 27/04/2022 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024335
BIST