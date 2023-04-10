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***AKMEN* *ZORLF* *MBFTR* *HEKTS* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

10.04.2023 17:44
***AKMEN* *ZORLF* *MBFTR* *HEKTS* *CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***AKMEN******ZORLF******MBFTR******HEKTS******CAGFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [AKMEN, CAGFA, HEKTS, ZORLF, MBFTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AKMEN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKYME2312 400.000.000 07.04.2023 04.10.2023 12.04.2023
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF82331 50.000.000 10.04.2023 11.08.2023 12.04.2023
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT72324 305.000.000 10.04.2023 17.07.2023 12.04.2023
- Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHEKT92314 255.000.000 10.04.2023 18.09.2023 12.04.2023
- Zorlu Faktoring A.Ş. ZORLF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFZORF82328 35.000.000 10.04.2023 28.08.2023 12.04.2023
- Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. MBFTR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSMCBF42413 468.070.000 10.04.2023 15.04.2024 12.04.2023


İlgili Şirketler [AKMEN, CAGFA, HEKTS, ZORLF, MBFTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135638


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 83,10 746.970.563 % 9,99  
YEOTK 72,20 313.089.966 % 9,98  
BALAT 15,76 1.134.310 % 9,98  
MARKA 19,83 21.494.741 % 9,98  
HEDEF 26,26 82.095.349 % 9,97  
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Altın Gr. 1.232 1.232 -10,33  
Cumhuriyet 8.450 8.578 -47,00  
Tam 8.486 8.568 5,00  
Yarım 4.145 4.193 3,00  
Çeyrek 2.072 2.096 1,00  
Gümüş.Ons 24,75 24,78 -0,21  
Gümüş Gr. 15,34 15,36 -0,11  
B. Petrol 84,34 84,34 -0,78  
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